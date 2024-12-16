Все обсуждают отношения Natan и Лерчек: кто покинул проект «Звезды в джунглях»

Утром звезды начали свой день с завтрака, после которого их позвали на новое задание. Испытание На этот раз испытание за монеты проходило на высоте, и к нему подготовились четверо: Алана, Лера, Игорь и Александр.
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