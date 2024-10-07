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41-летняя Светлана Лобода снялась в прозрачном наряде

41-летняя Светлана Лобода снялась в прозрачном наряде

Украинская певица Светлана Лобода снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 14,8 миллиона подписчиков.

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