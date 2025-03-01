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Нутрициолог Федулова: витамин D из грибов, рыбы и яиц улучшает иммунитет

Нутрициолог Федулова: витамин D из грибов, рыбы и яиц улучшает иммунитет

Витамин D в грибах, рыбе и яйцах улучшает работу иммунной системы, цинк в мясе и бобовых подавляет распространение вирусов, а селен в составе бразильских орехов и морепродуктов — защищает клетки от окисления.

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