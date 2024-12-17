Для некоторых работников 28 декабря может стать выходным днем

Регионы России могут самостоятельно объявить 28 декабря 2024 года нерабочим днем. Субъекты РФ имеют право объявить 28 декабря 2024 года нерабочим днем для сотрудников организаций, которые расположены на их территории и финансируются из региональных бюджетов.
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