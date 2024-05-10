«Бостон» на домашней арене крупно уступил «Кливленду» и упустил лидерство в серии

«Кливленд» обыграл «Бостон» и сравнял счет в серии. В ночь на 10 мая в Бостоне (штат Массачусетс, США) прошел второй матч полуфинальной серии плей-офф НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Кливленд Кавальерс».