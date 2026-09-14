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В Алтайском крае на границе с Казахстаном обновят пропускные пункты на 280 млн рублей

В Алтайском крае на границе с Казахстаном обновят пропускные пункты на 280 млн рублей

Строителям предстоит возвести служебно‑бытовые корпуса и обустроить территории На российско‑казахстанской границе в Алтайском крае готовятся к масштабной реконструкции пропускных пунктов.

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