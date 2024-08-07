Сбер уведомит владельцев недвижимости о сложностях в бизнесе арендатора

Владельцев отраслевого решения для предпринимателей от Сбера будут уведомлять о сложностях в бизнесе арендатора, чтобы владельцы коммерческой недвижимости смогли избежать убытков из-за простоя помещения, сообщает пресс-служба Сбера.
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