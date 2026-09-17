Экспансия ЕС натолкнулась на экспансию США

Раньше-то просто было!Евросоюз энергично прихватывал ничьи государства постсоветского пространства.Одни из этих государств, типа прибалтийских, сами жить никогда не умели, а научиться не успели…Другие – некоторые – умели, но за время тесной "дружбы" с СССР и нахождения в СЭВ/ОВД забыли, как это делать…А тут пронеслась по миру благая весть, что будущее в объединении, а разъединяться и жить самостоятельно теперь не модно…Да и страшно как-то…В результате ЕС с удовольствием развернул территориальную экспансию, а у стран Восточной Европы как бы и выбора не осталось – все в ЕС и НАТО! Но НАТО это такая американская крыша для европейцев, знак поддержки территориальной экспансии ЕС.