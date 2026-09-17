Экспансия ЕС натолкнулась на экспансию США

Раньше-то просто было!Евросоюз энергично прихватывал ничьи государства постсоветского пространства.Одни из этих государств, типа прибалтийских, сами жить никогда не умели, а научиться не успели…Другие – некоторые – умели, но за время тесной "дружбы" с СССР и нахождения в СЭВ/ОВД забыли, как это делать…А тут пронеслась по миру благая весть, что будущее в объединении, а разъединяться и жить самостоятельно теперь не модно…Да и страшно как-то…В результате ЕС с удовольствием развернул территориальную экспансию, а у стран Восточной Европы как бы и выбора не осталось – все в ЕС и НАТО! Но НАТО это такая американская крыша для европейцев, знак поддержки территориальной экспансии ЕС.
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тут бы не об "экспансии", а просто об "обогрели/обобрали". вся отвалившаяся от Союза лимитрофия банально обобрана, не завтра, так послезавтра, её просто выплюнут. и что делать?.. Канада - немного другое дело. Канада, как и Гренландия, это выход в перспективе на шельф, ещё нетронутый алчными людишками. смотрим на союзы самой Канады - вся северная Европа... но на то и фобии вбиты в моСХ расставленных по местам евроруководителям, чтобы отделить Европу от России и тем ослабить её до состояния "раздели". вся возня еврокапитала с глобальным - картина маслом для пипла. не сильно удивлюсь, если кукловоды евроруками продолжают загребать "жар", "как не в себя"...