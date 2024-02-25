В Архангельске прошла праздничная акция «Выходной с папой»

Событие, приуроченное к Дню защитника Отечества, прошло на военно-спортивном полигоне центра технического творчества, спорта и развития детей «Архангел»Событие, приуроченное к Дню защитника Отечества, прошло на военно-спортивном полигоне центра технического творчества, спорта и развития детей «Архангел»Разнообразные площадки были открыты для семей из Архангельска, Новодвинска, Северодвинска и Приморского округа.
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