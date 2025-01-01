Извлечены данные черного ящика разбившегося в Южной Корее самолета

Специалисты извлекли данные черного ящика упавшего в Южной Корее самолета Специалисты смогли извлечь данные черного ящика, записывавшего переговоры в кабине пилотов самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, разбившегося в аэропорту Муан в Южной Корее.
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