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Царьград

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Австрия ужесточает правила соцподдержки для беженцев из Украины

Австрия ужесточает правила соцподдержки для беженцев из Украины

Министр Австрии Клаудиа Плакольм объявила об ужесточении отбора на соцподдержку для украинских беженцев.

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