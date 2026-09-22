Обмануты пенсионеры: петербургский медцентр подозревают в мошенничестве

"112" В Санкт-Петербурге силовики проводят обыски в медицинском центре на Лиговском проспекте в рамках уголовного дела о мошенничестве в крупном размере.
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