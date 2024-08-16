Не испортятся до зимы: как правильно хранить кабачки в квартире

Сезон кабачков наступает в первой половине августа и длится до осени. В Интернете существует множество мемов на эту тему: «Если тебе кто-то подарил кабачок, значит, ты точно не одинок» или «Один кабачок за неделю может сменить до 8 хозяев».
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