Назван еще один секрет замедления старения

В научном журнале Science of the Total Environment опубликовано исследование, авторы которого утверждают, что люди, живущие в зеленых районах города, стареют значительно медленнее сверстников, проживающих в «бетонных джунглях».
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