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Глава МО Дун Цзюнь: Китай привержен политике неприменения ядерного оружия первым

Глава МО Дун Цзюнь: Китай привержен политике неприменения ядерного оружия первым

Китай привержен политике неприменения ядерного оружия первым. Соответствующее заявление, выступая на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-ла» в Сингапуре, сделал руководитель министерства обороны КНР Дун Цзюнь, информирует ТАСС.

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