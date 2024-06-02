Глава МО Дун Цзюнь: Китай привержен политике неприменения ядерного оружия первым

Китай привержен политике неприменения ядерного оружия первым. Соответствующее заявление, выступая на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-ла» в Сингапуре, сделал руководитель министерства обороны КНР Дун Цзюнь, информирует ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии