Как начинался бизнес в Новосибирске: «пьяные» и «мертвые» деньги

На бойком месте Некоторое время первым днем неофициального образования города считалась именно эта дата – 20 марта 1894 года, когда на правом перспективном берегу Оби, у переправы рядом с будущим железнодорожным мостом, колыванский купец первой гильдии Евграф Александрович Жернаков открыл первый универсальный магазин, некое подобие сегодняшнего универмага.
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