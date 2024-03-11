Как начинался бизнес в Новосибирске: «пьяные» и «мертвые» деньги

На бойком месте Некоторое время первым днем неофициального образования города считалась именно эта дата – 20 марта 1894 года, когда на правом перспективном берегу Оби, у переправы рядом с будущим железнодорожным мостом, колыванский купец первой гильдии Евграф Александрович Жернаков открыл первый универсальный магазин, некое подобие сегодняшнего универмага.