Shot: Заместитель шеф-редактора "Комсомолки" найдена мёртвой в своей квартире

35-летняя журналистка газеты "Комсомольская правда" умерла в своей квартире.Заместитель шеф-редактора газеты "Комсомольская правда" Анна Царева найдена мертвой в своей съемной квартире в Большом Тишинском переулке в Москве.
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