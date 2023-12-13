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Shot: Заместитель шеф-редактора "Комсомолки" найдена мёртвой в своей квартире

Shot: Заместитель шеф-редактора "Комсомолки" найдена мёртвой в своей квартире

35-летняя журналистка газеты "Комсомольская правда" умерла в своей квартире.Заместитель шеф-редактора газеты "Комсомольская правда" Анна Царева найдена мертвой в своей съемной квартире в Большом Тишинском переулке в Москве.

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