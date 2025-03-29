Названы 10 особенностей будущего iPhone 17 Air

Увеличение срока службы батареи. Этому будет способствовать новый тонкий дизайн. У 17 Air будет энергоэффективный модем С1, более плотный аккумулятор, намного больше внутреннего пространства для установки батареи.
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