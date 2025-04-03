Как предали легендарную разведчицу Абденанову - рассекречены архивы

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю рассекретило ранее неизвестные историкам и широкой общественности архивные документы о гибели легендарной разведчицы Алиме Абденановой.
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