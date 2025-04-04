Дочь укусила мать за ногу в квартире на Савушкина. Пострадавшая обратилась в травмпункт. Со слов пациентки, конфликт с дочерью у нее произошел еще 24 марта.
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Дочь укусила мать за ногу в квартире на Савушкина. Пострадавшая обратилась в травмпункт. Со слов пациентки, конфликт с дочерью у нее произошел еще 24 марта.