Украина говорит «Нет!» членству в ЕС, но и Европе Украина больше не нужна

Украина отказалась от членства в ЕС! Так пишут сегодня европейские издания. Это действительно так. Но не надо удивляться Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН Многолетняя мечта всех украинских «патриотов» – вступить в Евросоюз – никуда не делась.