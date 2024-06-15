На "кошачке" стартовал турнир по пляжному волейболу среди смешанных команд 🏆 Бороться за медали будут сегодня 9 команд из Новоаннинского и Алексеевского районов.
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На "кошачке" стартовал турнир по пляжному волейболу среди смешанных команд 🏆 Бороться за медали будут сегодня 9 команд из Новоаннинского и Алексеевского районов.