Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 забавных доказательств, что ожидания могут не совпадать с реальностью

Никто не знает, когда нас настигнет разочарование. Часто ожидания не оправдываются, когда мы покупаем что-то или заказываем через интернет, и получаем совсем не то! Но пользователи сети не спешат сильно расстраиваться.

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