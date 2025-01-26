15 забавных доказательств, что ожидания могут не совпадать с реальностью

Никто не знает, когда нас настигнет разочарование. Часто ожидания не оправдываются, когда мы покупаем что-то или заказываем через интернет, и получаем совсем не то! Но пользователи сети не спешат сильно расстраиваться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии