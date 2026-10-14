Оперативная группа "Райдер"Инфраструктура американской системы "кибер-защиты выборов"В скрытом от посторонних глаз помещении без окон по адресу 7700 Potranco Road в Сан-Антонио, штат Техас, находится затемнённая комната, которая служит центром оперативной группы «Рейдер» (Task Force Raider).
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