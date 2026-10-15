Севильцам есть чем ответить монструозной «Барсе».В девятом туре Ла Лиги «Бетис» у себя дома попытается остановить каталонскую машину Ханси Флика, которая сносит всех на своем пути и не знает поражений в текущем сезоне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Галицкий призналс...
- В Германии две па...
- В Германии две па...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым