Накипело: Украина, нет - Украина-Русь, нет - Укрусь

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаНакипело: Украина, нет - Украина-Русь, нет - Укрусь Мир и Россию не перестаёт удивлять бывшая братская страна - Украина. Не сама Украина, конечно, а её гарные политики.Вернуться к статье1813НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександрНе братская, а дочерняя.Эдуард АлександровУхрюсь с столицей Хуев.Юлия Вячеславовна ПоповаУсрусь лучшеММарияГоль на выдумки хитра.БОБорис ОсиповМихаилА национальность как будет называться, "укры-русские" или "русские укры" ? Не проще ли назвать страну "квартал 95" ?Серж ЮжанинСерж ЮжанинVladimir LenkovДля логического завершения: Укро Страна Русь, сокращенно Усрусь.ВТВиктор ТарасовЛучше Нерусь.Людмила СвириденкоМожет лучше укров оставить? )))Александр ТрофимовБолее 400 лет жителей этих мест называли ХОХЛАМИ Вот и название этих земель ХОХДОМОРДИЯ иди ХОХЛОСТАН. И не нужно больше ни чего придумыватьKKassijНу что еще можно ждать от народа, который выбрал себе в президенты бывшего комика...Елена ФилипповаА "Усрусь" , вообще, в самую суть.Татьянка ЯцукЛучше уж как в перлах от Собчак-"Уср...сь"....Анатолий ПахотинУкраина - это недогосударство, все равно она развалится, в том числе юго-восточная ее часть войдет в состав РоссииЛариса ФомичеваГоспода 143 тышши подписчиков...вас самих-то ещё не заебала эта тема-бесконечные хохлы-хохлы-хохлы? У вас по жизни больше ничего нету? Чего вы всё дрочите и дрочите,как 12-ти летние подростки одну и ту же тему? На что-то другое мозгов не хватает?YarmitaДебилизм украинских политиков зашкаливает! Неужели не думают, что ждёт их страну в будущем или вообще ни о чём не думают?Комментировать
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