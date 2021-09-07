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Накипело: Украина, нет - Украина-Русь, нет - Укрусь

Накипело: Украина, нет - Украина-Русь, нет - Укрусь

Мир и Россию не перестаёт удивлять бывшая братская страна - Украина. Не сама Украина, конечно, а её гарные политики.

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1813
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Александр
Не братская, а дочерняя.
Эдуард Александров
Ухрюсь с столицей Хуев.
Юлия Вячеславовна Попова
Усрусь лучше
Мария
Голь на выдумки хитра.
Борис Осипов
Михаил
А национальность как будет называться, "укры-русские" или "русские укры" ? Не проще ли назвать страну "квартал 95" ?
Серж Южанин
Серж Южанин
Vladimir Lenkov
Для логического завершения: Укро Страна Русь, сокращенно Усрусь.
Виктор Тарасов
Лучше Нерусь.
Людмила Свириденко
Может лучше укров оставить? )))
Александр Трофимов
Более 400 лет жителей этих мест называли ХОХЛАМИ Вот и название этих земель ХОХДОМОРДИЯ иди ХОХЛОСТАН. И не нужно больше ни чего придумывать
Kassij
Ну что еще можно ждать от народа, который выбрал себе в президенты бывшего комика...
Елена Филиппова
А "Усрусь" , вообще, в самую суть.
Татьянка Яцук
Лучше уж как в перлах от Собчак-"Уср...сь"....
Анатолий Пахотин
Украина - это недогосударство, все равно она развалится, в том числе юго-восточная ее часть войдет в состав России
Лариса Фомичева
Господа 143 тышши подписчиков...вас самих-то ещё не заебала эта тема-бесконечные хохлы-хохлы-хохлы? У вас по жизни больше ничего нету? Чего вы всё дрочите и дрочите,как 12-ти летние подростки одну и ту же тему? На что-то другое мозгов не хватает?
Yarmita
Дебилизм украинских политиков зашкаливает! Неужели не думают, что ждёт их страну в будущем или вообще ни о чём не думают?

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