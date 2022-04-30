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Херсонская область начала переход на рубль с 1 мая

Херсонская область начала переход на рубль с 1 мая

Переходный период займет до четырех месяцев, в этот срок в регионе будут ходить рубль и гривна, рассказал заместитель председателя военно-гражданской администрации региона, глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов.

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