Херсонская область начала переход на рубль с 1 мая

Переходный период займет до четырех месяцев, в этот срок в регионе будут ходить рубль и гривна, рассказал заместитель председателя военно-гражданской администрации региона, глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов.
Переходный период займет до четырех месяцев, в этот срок в регионе будут ходить рубль и гривна, рассказал заместитель председателя военно-гражданской администрации региона, глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов.
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