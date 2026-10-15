МОСКВА, 15 октября, ФедералПресс. В России единовременную поддержку от работодателей размером до 1 миллиона рублей предложено сохранить исключительно для семей при рождении малышей, надежно защитив целевую выплату от посторонних финансовых манипуляций.
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