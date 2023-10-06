Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 692 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Евстафьев
    Ей не хватает воздуха, испорченного ею."Народу это надо,...
  • Катерина
    С  Днём  Рождения Президент!  Здоровья и  удачи  Вам!  Любите   нашу  Россию.  Уважайте  народ нашей  огромной  Родины.Многая лета Вам, ...
  • Катерина
    Любопытно...  а  Вам в   День  Рождения  какие  речи  говорят?  Неужели ругают?)Многая лета Вам, ...

15-летнему сыну Кадырова присвоено звание Героя Чечни

15-летнему сыну Кадырова присвоено звание Героя Чечни

Адам Кадыров (родился 24.11.2007; первые упоминания о нём в СМИ относятся к осени 2016-го, когда восьмилетний Адам принял участие в турнире по смешанным единоборствам Grand Prix Akhmat 2016 в Грозном, и когда было представлено его прозвище - "Лев"; впоследствии Адам продолжил принимать участие в турнирах; в 11 лет снялся в турецком сериале "Воскресший Эртугрул"; в 2021-м занял пост президента ученического самоуправления в Центре образования им.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх