В Киеве осознали: «В РФ Тихановской не будет. Путин – президент большинства»

У Киева не получится добиться международного непризнания президентских выборов в России. Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политический обозреватель Леонид Швец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии