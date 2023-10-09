Титул «Мисс Россия — 2023» завоевала Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга

Титул конкурса «Мисс Россия — 2023» завоевала 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Финальный этап конкурса состоялся 8 октября в Москве в концертном зале «Барвиха Luxury Village», сказано на сайте конкурса.
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