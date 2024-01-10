Ретейлеров могут обязать создавать полки с бесплатными продуктами для малоимущих

Депутаты предлагают обязать ретейлеров создавать полки с бесплатными продуктами, у которых истекает срок годности, для пенсионеров и малоимущих, соответствующие поправки 10 января внесут в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду», узнали «Известия».