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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Ретейлеров могут обязать создавать полки с бесплатными продуктами для малоимущих

Депутаты предлагают обязать ретейлеров создавать полки с бесплатными продуктами, у которых истекает срок годности, для пенсионеров и малоимущих, соответствующие поправки 10 января внесут в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду», узнали «Известия».

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