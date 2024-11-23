Депутат Государственной Думы Российской Федерации Михаил Шеремет проинформировал о том, что власти Соединённых Штатов Америки приблизятся к падению в пропасть в том случае, если решат отправить Вооружённым силам киевского режима ракетное вооружение JASSM.
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