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Депутат Шеремет: США пойдут дорогой в пропасть, если поставят ВСУ ракеты JASSM

Депутат Шеремет: США пойдут дорогой в пропасть, если поставят ВСУ ракеты JASSM

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Михаил Шеремет проинформировал о том, что власти Соединённых Штатов Америки приблизятся к падению в пропасть в том случае, если решат отправить Вооружённым силам киевского режима ракетное вооружение JASSM.

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