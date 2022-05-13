Стивен Эй Смит: «Необходимо провести расследование по игре Хардена. Ужасное выступление, импотенция»

Телеведущий Стивен Эй Смит поделился своим мнением об игре защитника «Сиксерс» Джеймса Хардена в шестом матче с «Хит» (90:99, 2-4).

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