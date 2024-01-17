ВСУ получат от Нидерландов и Дании два из 14 отремонтированных танка Leopard 2

Нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявила, что два из почти полутора десятков отремонтированных немецких танков Leopard 2, которые Нидерланды и Дания приобрели для Украины, вскоре будут переданы Киеву.
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