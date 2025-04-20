«‎Президент сказал – сделаем»: ‎Сбербанк и ВТБ отменят комиссии по льготным ипотекам

МОСКВА, 21 апреля, ФедералПресс. Отмена взимания комиссий с застройщиков приведет к резкому падению объема выдачи ипотеки, заявил глава «Сбербанка» Герман Греф в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
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