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«‎Президент сказал – сделаем»: ‎Сбербанк и ВТБ отменят комиссии по льготным ипотекам

«‎Президент сказал – сделаем»: ‎Сбербанк и ВТБ отменят комиссии по льготным ипотекам

МОСКВА, 21 апреля, ФедералПресс. Отмена взимания комиссий с застройщиков приведет к резкому падению объема выдачи ипотеки, заявил глава «‎Сбербанка» Герман Греф в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

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