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США смогут поддерживать Украину и Израиль одновременно. Позиция Белого дома

США смогут поддерживать Украину и Израиль одновременно. Позиция Белого дома

Во вторник, 18 октября 2023 года, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США имеют достаточно средств для оказания помощи Украине и Израилю в ближайшее время, но призвал Конгресс выделить дополнительное финансирование для этих целей.

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Комментарии
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В
Владимир
А трусы от натуги не лопнут. Сами штаты государство банкрот, государство должник -33, 5 триллиона долг. Живет в долг, за счет печатания вагонами, своих ничего не стоящих зеленых бумажек. Колосс на глиняных ногах, а все туда же, поучать как кому жить. Ну а в плане помощи окраине и евреям... Да, помогут, напечатают еще эшелон вагонов зеленых фантиков. Где долг 33.5 триллиона, там и 35 прокатит.
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