США смогут поддерживать Украину и Израиль одновременно. Позиция Белого дома

В

Владимир

А трусы от натуги не лопнут. Сами штаты государство банкрот, государство должник -33, 5 триллиона долг. Живет в долг, за счет печатания вагонами, своих ничего не стоящих зеленых бумажек. Колосс на глиняных ногах, а все туда же, поучать как кому жить. Ну а в плане помощи окраине и евреям... Да, помогут, напечатают еще эшелон вагонов зеленых фантиков. Где долг 33.5 триллиона, там и 35 прокатит.