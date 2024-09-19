Таксисты предупредили об уходе с рынка большинства некрупных компаний

Ассоциация «Национальный совет такси» (НСТ) предупредила о возможном уходе с рынка до 70 процентов малых и средних компаний в сфере такси из-за новых штрафов за отсутствие страховки ответственности перевозчика.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии