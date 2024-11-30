Указ подписан – пенсия не всем достанется в 2025 году: люди с такой записью в трудовой будут еще пять лет ждать Ольга БезродняяПенсионеры, рассчитывающие выйти на пенсию, могут столкнуться с рядом препятствий, из-за которых им откажут в назначении пенсионных выплат.