Победа на Украине приближается: новости СВО от 2 декабря 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1012-й день спецоперации России на Украине

Обстановка на фронтах Украины остаётся крайне напряжённой. Несмотря на отсутствие значительных изменений в общей картине, российская армия продолжает наступательные операции, наращивая усилия на ключевых участках.
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