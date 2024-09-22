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За публичные призывы к терроризму 60-летнюю женщину отправили под домашний арест

За публичные призывы к терроризму 60-летнюю женщину отправили под домашний арест

60-летнюю жительницу Ижевска, которую обвиняют в публичных призывах к терроризму, отправили под домашний арест до 20 ноября.

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