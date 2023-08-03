Собянин сообщил о завершении реконструкции спортивного комплекса в Западном Дегунине

Школы, детские сады, поликлиники и места для занятий спортом в шаговой доступности – важный критерий комфортной жизни В САО возводится сразу несколько объектов социальной инфраструктуры, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Школы, детские сады, поликлиники и места для занятий спортом в шаговой доступности – важный критерий комфортной жизни В САО возводится сразу несколько объектов социальной инфраструктуры, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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