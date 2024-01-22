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Омбудсмен Волынец: женщинам с детьми до 18 лет нужно право на отсрочку наказания

Омбудсмен Волынец: женщинам с детьми до 18 лет нужно право на отсрочку наказания

Женщинам с детьми, приговоренным к лишению свободы, необходимо предоставить право на отсрочку от наказания, убеждена детский омбудсмен Татарстана, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

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