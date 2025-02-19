Зеленский заявил, что Россия и США не могут вести переговоры без него

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне прошедших в Эр-Рияде российско-американских переговоров, на которых обсуждалась в том числе Украина, заявил, что Россия и США не могут вести переговоры по Киеву без его участия.
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