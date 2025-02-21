🔥 В Евпатории мужчина получил ожоги рук на пожаре Как рассказали в ГУ МЧС России по Крыму, в посёлке Новоозёрное загорелась крыша двухэтажного дома на площади 15 «квадратов».
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🔥 В Евпатории мужчина получил ожоги рук на пожаре Как рассказали в ГУ МЧС России по Крыму, в посёлке Новоозёрное загорелась крыша двухэтажного дома на площади 15 «квадратов».