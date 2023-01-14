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Политолог Марков предположил, что НАТО готовит «мощное наступление» войск Украины весной

Политолог Марков предположил, что НАТО готовит «мощное наступление» войск Украины весной

Североатлантический альянс готовит «мощное наступление» Вооруженных сил Украины весной. С соответствующим предположением выступил российский политолог Сергей Марков.

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