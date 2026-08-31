Врач Маркитан: выбор метода операции зависит от общего состояния пациента

Главным критерием, влияющим на выбор точного метода операции, является общее состояние организма пациента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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