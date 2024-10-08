Драго Боснич: Покушение на Путина и вторжение в Курскую область были звеньями одной цепи

Юрий Ильинов

«Это братоубийство». Украинские солдаты отказываются стрелять по противнику, увеличилось дезертирство «Это братоубийство». Украинские солдаты отказываются стрелять по противнику, увеличилось дезертирство Украинские военные все чаще отказываются стрелять по российским бойцам. В ВСУ резко выросло количество случаев дезертирства и самовольного оставления воинской части. Бывший народный депутат Егор Фирсов, ныне служащий в ВСУ, рассказал, что присланные к ним в часть мобилизованные не горят желанием воевать. Так один из солдат прямо заявил, что не будет стрелять в россиян, потому что это братоубийственная война. «Сейчас есть определенные нюансы, и они связаны не только с усталостью. Однажды мы просто остолбенели. Парень сказал нам: будут идти россияне, я стрелять не буду. Мы спросили: что случилось? Он на русском говорит: мы же понимаем все, что это братоубийственная война», — сказал Фирсов в эфире «5 канала». Он считает, что подобные случаи являются следствием насильственной мобилизации, и игнорированием настроений тех, кого присылают в армию. «А что вы хотите? Если ТЦК бежит за каким-то мужчиной, хватает его, в микроавтобус запихивает, не дает возможности позвонить родным, не дает возможности завершить свои дела, бросили, он оказался после учебки в окопе, то у него могут быть разные настроения... Мобилизация – это не просто вылавливать людей. Мне в подразделении такой человек не нужен, которого схватили и насильно затюкали. Что я с ним буду делать? Без (морально-психологической) работы результата не буде», — пояснил Фирсов. «А это первый мощный сигнал, что карточный домик Зевласти на пороге краха. Сможет ли Банковая остановить крах, время покажет. Но всё сейчас складывается против них», — комментирует телеграм-канал «Легитимный». Кроме того, на Украине в разы выросло количество случаев дезертирства и самовольного оставления воинской части. Как говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос «Общественного совета добропорядочности», за восемь месяцев 2024 года открыто 29 984 производства за самовольное оставление части, в то время как в 2022 году таких случаев было 6641, а в 2023 году — 17 658. Аналогичная ситуация с дезертирством: за восемь месяцев 2024 года — 15 559 случаев, в то время как за 2022 год — 3 442, за 2023 — 7 883. При этом, официальные данные занижены в несколько раз. Проблема дезертирства в ВСУ будет возрастать и виной этому — силовая мобилизация, постоянные отступление ВСУ и плохое обеспечение. «Официальные данные, которые публикуют, хоть и «страшные», но они занижены в несколько раз. Но самое главное — это тренд, который указывает на то, что дезертирство будет возрастать и даже оправдываться обществом, как уклонисты. Тут причина простая. Люди перестают верить и доверять своей власти, считая её хуже, чем русских», — пишет «Легитимный».