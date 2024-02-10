Путин отменил визит к Эрдогану

Tania Еременко

Разве можно доверять туркам - почитйте историю. Никаких им хабов, никаких атомных станций.,никаких визитов, никаких овощей и фруктов нам не надо из Турции. никаких курортвв не надо турецких... Неужели мы будем все это терпеть... Нашего летчика убили, самолёт сбили, посла России в Турции Андрея Карлова убили... И всё это им прощать... Одумайтесь, русские!!!