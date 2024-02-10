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Путин отменил визит к Эрдогану

Путин отменил визит к Эрдогану

А на Украине как раз начали строить завод "Байрактар" Загадки турецкого Султана продолжаются.

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Комментарии
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Tania Еременко
Разве можно доверять туркам - почитйте историю. Никаких им хабов,  никаких атомных станций.,никаких визитов, никаких овощей и фруктов нам не надо из Турции. никаких курортвв не надо турецких... Неужели мы будем все это терпеть... Нашего летчика убили, самолёт сбили,  посла России в Турции Андрея Карлова убили... И всё это им прощать... Одумайтесь, русские!!!
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