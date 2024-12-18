В подмосковном Серпухове полицейские наградили водителя такси, который помог мужчине сохранить деньги и не стать жертвой мошенников

Заместитель начальника УМВД России «Серпуховское» полковник внутренней службы Виктор Первов и член Общественного совета УМВД Александр Холянов наградили водителя такси Шавката Таниева, который помог предотвратить мошенничество в отношении жителя Калужской области.
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